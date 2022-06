Da Conte a Ius scholae, aria di crisi nel Governo Draghi? (Di giovedì 30 giugno 2022) Sale la tensione nel Governo. Ad innescare la miccia, in un Contesto che vede già la maggioranza spaccata, è stata una confidenza che Beppe Grillo ha fatto al sociologo Domenico De Masi riguardo alla richiesta del presidente del Consiglio Mario Draghi di rimuovere Giuseppe Conte dal M5s. In serata è arrivata la smentita di Palazzo Chigi ma nei palazzi aleggiava già aria di crisi tanto da far lasciare in anticipo al premier il vertice Nato di Madrid per rientrare a Roma e partecipare oggi al Consiglio dei ministri che vede tra i temi sul tavolo la questione bollette. L’intervista “Grillo mi ha raccontato che Mario Draghi gli ha chiesto di rimuovere Giuseppe Conte”. Queste le parole riferite al “Fatto quotidiano” da Domenico De Masi, professore ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 30 giugno 2022) Sale la tensione nel. Ad innescare la miccia, in unsto che vede già la maggioranza spaccata, è stata una confidenza che Beppe Grillo ha fatto al sociologo Domenico De Masi riguardo alla richiesta del presidente del Consiglio Mariodi rimuovere Giuseppedal M5s. In serata è arrivata la smentita di Palazzo Chigi ma nei palazzi aleggiava giàditanto da far lasciare in anticipo al premier il vertice Nato di Madrid per rientrare a Roma e partecipare oggi al Consiglio dei ministri che vede tra i temi sul tavolo la questione bollette. L’intervista “Grillo mi ha raccontato che Mariogli ha chiesto di rimuovere Giuseppe”. Queste le parole riferite al “Fatto quotidiano” da Domenico De Masi, professore ...

