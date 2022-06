D-Von Dudley alla ribalta | E’ tornato in WWE da dirigente!

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo fa vi abbiamo raccontato della delicata operazione subita da uno delBozy, Devon. In quel lungo e triste post annuncio’ che da quel momento in poi avrebbe definitivamente appeso gli stivali da wrestler al chiodo e non sarebbe mai piùsul quadrato. Magari per la sua salute meglio lasciar stare le competizioni, ma un posto da “dirigente” nessuno glielo toglie. Su Twitter ha annunciato che già da un po’ a lavorare per la federazione di Stamford. Una nuova vita “Lo scorso giovedì sono finalmentea lavorare dopo l’operazioneschiena di ottobre. Sono carico e pieno di motivazioni per il mio ruolo ad NXT. Amo far crescere i giovani talenti, ringrazio Dio per questa opportunità.”