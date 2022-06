Cristiano Ronaldo e il sogno Roma, arriva la conferma: ”Il 7 luglio potrebbe arrivare” (Di giovedì 30 giugno 2022) arriva una conferma da capogiro da parte di Angelo Di Livio, ex calciatore, con un passato marcatamente giallorosso per chi ricorda e i veterani. Proprio lui si è preso la briga di confermare le indiscrezioni sul possibile arrivo di Cristiano Ronaldo alla Roma. Di Livio, poi, ha aggiunto l’ennesima conferma ai microfoni di Retesport: “Ho conferme da più fonti che la Roma stia tentando di ingaggiare Cristiano Ronaldo”. Dunque è chiaro, la Roma vuole il campione a tutti i costi. Cristiano Ronaldo alla Roma: le conferme Intanto, nella Capitale, il tam tam sul possibile approdo del campione portoghese in maglia giallorossa continua a crescere e la folla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 30 giugno 2022)unada capogiro da parte di Angelo Di Livio, ex calciatore, con un passato marcatamente giallorosso per chi ricorda e i veterani. Proprio lui si è preso la briga dire le indiscrezioni sul possibile arrivo dialla. Di Livio, poi, ha aggiunto l’ennesimaai microfoni di Retesport: “Ho conferme da più fonti che lastia tentando di ingaggiare”. Dunque è chiaro, lavuole il campione a tutti i costi.alla: le conferme Intanto, nella Capitale, il tam tam sul possibile approdo del campione portoghese in maglia giallorossa continua a crescere e la folla ...

