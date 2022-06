Covid | Veneto +8 557 casi nelle ultime 24 ore

Pubblicità

Corriere : «La protezione garantita dal vaccino sta svanendo, dato che la maggioranza degli italiani ha completato il ciclo se… - Antipeppe : @539th si parte con Veneto 8.557 vs 6.154 -1.010 sull'atteso ?? +46 ricoveri uti stabili +3 decessi +11 ricoveri s… - TViweb : Post Edited: COVID VENETO – Altri 8.557 contagi e aumento dei ricoveri (+44). Sono 3 i morti - TViweb : Post Edited: COVID VENETO – Altri 8.557 contagi e di ricoveri (+44). Sono 3 i morti - Gilda21953339 : RT @gpcep: ZAIA PUBBLICA INFORMAZIONI FALSE. IL PRESIDENTE DI REGIONE VENETO MOSTRA IL PO IN SECCA PERÒ L’IMMAGINE RISALE AL 2017 VIDEO COV… -

Nuovo balzo nel numero di contagi danel: nelle ultime 24 ore si registrano 8.557 casi (contro gli 8.441 di ieri), mentre sono 3 le vittime. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale delle infezioni dall'inizio ......sono tutti medici e sono stati nominati dal governatore Luca Zaia ai vertici delle aziende sanitarie nel periodo in cui valevano le disposizioni emergenziali per far fronte alla pandemia da- ...Il bollettino Covid della Regione Veneto per la giornata di giovedì 30 giugno 2022, con i numeri delle ultime 24 ore relativi a contagi, morti e guariti a livello regionale. Nuovo appuntamento quotidi ...Nuovo balzo nel numero di contagi da Covid nel Veneto: nelle ultime 24 ore si registrano 8.557 casi (contro gli 8.441 di ieri), mentre sono 3 le vittime. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il t ...