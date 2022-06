Covid oggi Toscana, 5.068 contagi e 4 morti: bollettino 30 giugno (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 5.068 i nuovi contagi da Covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 30 giugno. Si registrano inoltre altri 4 morti. 988 i casi confermati con tampone molecolare e 4.080 da test rapido antigenico registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 1.212.578 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.149.060 (94,8% dei casi totali). oggi sono stati eseguiti 2.352 tamponi molecolari e 16.162 tamponi antigenici rapidi, di questi il 27,4% è risultato positivo. Sono invece 6.360 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 5.068 i nuovidainsecondo ildi, 30. Si registrano inoltre altri 4. 988 i casi confermati con tampone molecolare e 4.080 da test rapido antigenico registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 1.212.578 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.149.060 (94,8% dei casi totali).sono stati eseguiti 2.352 tamponi molecolari e 16.162 tamponi antigenici rapidi, di questi il 27,4% è risultato positivo. Sono invece 6.360 i soggetti testati(con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), ...

