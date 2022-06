Covid oggi Sardegna | 2 733 contagi e zero morti | bollettino 30 giugno

(Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 2.733 i nuovidainsecondo ildi, 30. Non si registrano invece nuovi decessi. 2.522 i casi diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8.091 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10 ( +3 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 128 (+4) mentre sono 25327 i casi di isolamento domiciliare (+1589). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

