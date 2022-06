Covid | nuove regole contro l’ondata estiva

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 30 giugno 2022) L’Italia aggiorna le suesulla pandemia di, a fronte di un’ondatadel virus che sta facendo crescere i contagi così come i ricoveri in ospedale. Una bozza di aggiornamento delle misure antisui luoghi di lavoro privato è apparsa su La Stampa e, spiega l’Ansa, riguarda un punto chiave. Ossia che sul lavoro privato dovrebbe restare l’uso delle mascherine. Leprevedono, in particolare, le mascherine FFP2. Nella bozza si indica inoltre che illlo della temperatura all’ingresso non deve essere superiore ai 37,5 gradi. Il lavoratore con la febbre dovrà comunicarlo subito al datore di lavoro. Questevarranno per i lavoratori esterni, così come per quelli in appalto. In questo caso ci si riferisce a ...