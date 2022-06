Covid, nelle ultime 24 ore 6.273 nuovi casi in Sicilia: 5 i morti (Di giovedì 30 giugno 2022) nelle ultime 24 ore si sono registrati 6.723 nuovi casi di Covid19 in Sicilia a fronte di 26.937 tamponi processati. Le cifre continuano ad aumentare, ieri erano 5.832. Il tasso di positività è aumentato dal 21,7 al 25%. L’isola è al quinto posto in Italia per numero di contagi. Gli attuali positivi sono 81.474 con un aumento di 5.403 casi. I guariti sono 2.276 mentre cinque sono le vittime che portano il totale dei decessi a 11.193. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 820, 19 in più rispetto al giorno precedente, mentre in terapia intensiva sono 25, quattro in meno. A livello provinciale si registrano a Palermo 2.029 casi, Catania 1.772, Messina 1.122, Siracusa 625, Trapani 508, Ragusa 480, Caltanissetta 272, Agrigento 630, Enna 247. L'articolo ... Leggi su filodirettomonreale (Di giovedì 30 giugno 2022)24 ore si sono registrati 6.723di19 ina fronte di 26.937 tamponi processati. Le cifre continuano ad aumentare, ieri erano 5.832. Il tasso di positività è aumentato dal 21,7 al 25%. L’isola è al quinto posto in Italia per numero di contagi. Gli attuali positivi sono 81.474 con un aumento di 5.403. I guariti sono 2.276 mentre cinque sono le vittime che portano il totale dei decessi a 11.193. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 820, 19 in più rispetto al giorno precedente, mentre in terapia intensiva sono 25, quattro in meno. A livello provinciale si registrano a Palermo 2.029, Catania 1.772, Messina 1.122, Siracusa 625, Trapani 508, Ragusa 480, Caltanissetta 272, Agrigento 630, Enna 247. L'articolo ...

