Covid, l’occupazione dei posti letto sale al 10% in 24 ore (Di giovedì 30 giugno 2022) sale di un punto nell’arco di 24 ore in Italia, tornando al 10%, la percentuale di posti letto nei reparti ospedalieri di area medica (o non critica), occupati da pazienti positivi al Covid, toccando il 24% in Umbria. Risale al 10% la percentuale di posti letto occupati da malati Covid nei reparti ospedalieri di area medica È ferma, invece, al 3% l’occupazione dei posti in terapia intensiva, percentuale ampiamente sotto il livello d’allerta. Entrambi i parametri, a livello nazionale, registravano il 3% esattamente un anno fa. Nel dettaglio, in base al monitoraggio giornaliero fornito dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), l’occupazione dei posti nelle terapie ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 30 giugno 2022)di un punto nell’arco di 24 ore in Italia, tornando al 10%, la percentuale dinei reparti ospedalieri di area medica (o non critica), occupati da pazienti positivi al, toccando il 24% in Umbria. Rial 10% la percentuale dioccupati da malatinei reparti ospedalieri di area medica È ferma, invece, al 3%deiin terapia intensiva, percentuale ampiamente sotto il livello d’allerta. Entrambi i parametri, a livello nazionale, registravano il 3% esattamente un anno fa. Nel dettaglio, in base al monitoraggio giornaliero fornito dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas),deinelle terapie ...

Pubblicità

infoitsalute : Covid, risale l'occupazione dei reparti in Puglia: la Regione avvia ricognizione dei posti letto - Piergiulio58 : Covid: estate 2022. Cresce il numero di positivi in tutta Italia. Agenas sottolinea che l’occupazione dei posti nel… - NotizieTg : Agenas:Covid,crescono terapie intensive 12.00 La percentuale di occupazione dei posti nelle terapie intensive da… - infoitinterno : Covid, in Puglia aumenta l'occupazione dei posti letto e i contagi: 7387 in 24 ore, positivo il 31,6% dei test. - PugliaStream : Covid, risale l’occupazione dei posti letto. Oggi 7.387 contagi e 5 morti -