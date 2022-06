Covid Italia: 59 morti oggi 30 giugno e 83.274 contagi. Tasso sale al 28,1% (Di giovedì 30 giugno 2022) L'aumento dei contagi di Covid-19 si riflette sul fronte ospedaliero, facendo registrare un nuovo aumento settimanale del 25,7% dei ricoveri in area medica e del 15% in terapia intensiva. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 30 giugno 2022) L'aumento deidi-19 si riflette sul fronte ospedaliero, facendo registrare un nuovo aumento settimanale del 25,7% dei ricoveri in area medica e del 15% in terapia intensiva. L'articolo proviene da Firenze Post.

