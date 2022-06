Covid, incidenza casi gravi doppia in bimbi senza vaccino (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – casi gravi di Covid più frequenti nei bambini privi di vaccino. Nella fascia dai 5 agli 11 anni l’efficacia del vaccino anti Covid-19 è risultata più bassa rispetto a quella riscontrata negli studi autorizzativi, con una protezione del 29% contro l’infezione e del 41% contro la malattia grave, ma per i non vaccinati l’incidenza delle forme severe della malattia è risultata doppia rispetto a chi aveva fatto le due dosi. Questi i risultati di uno studio dell’Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute, pubblicato dalla rivista ‘Lancet’. I ricercatori hanno esaminato i dati di oltre un milione di bambini vaccinati con due dosi, 134mila con una dose e 1,8 milioni di non vaccinati. L’efficacia è stata stimata incrociando i ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) –dipiù frequenti nei bambini privi di. Nella fascia dai 5 agli 11 anni l’efficacia delanti-19 è risultata più bassa rispetto a quella riscontrata negli studi autorizzativi, con una protezione del 29% contro l’infezione e del 41% contro la malattia grave, ma per i non vaccinati l’delle forme severe della malattia è risultatarispetto a chi aveva fatto le due dosi. Questi i risultati di uno studio dell’Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute, pubblicato dalla rivista ‘Lancet’. I ricercatori hanno esaminato i dati di oltre un milione di bambini vaccinati con due dosi, 134mila con una dose e 1,8 milioni di non vaccinati. L’efficacia è stata stimata incrociando i ...

Pubblicità

ledicoladelsud : Covid, incidenza casi gravi doppia in bimbi senza vaccino - fisco24_info : Covid, incidenza casi gravi doppia in bimbi senza vaccino: (Adnkronos) - Lo studio Iss-Ministero della Salute sui b… - italiaserait : Covid, incidenza casi gravi doppia in bimbi senza vaccino - LocalPage3 : Covid, incidenza casi gravi doppia in bimbi senza vaccino - StraNotizie : Covid, incidenza casi gravi doppia in bimbi senza vaccino -