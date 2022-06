Covid in Lombardia: 12.082 nuovi positivi, tasso al 25,9%. A Bergamo +921 casi (Di giovedì 30 giugno 2022) Coronavirus I dati delle ultime 24 ore nel report regionale di giovedi 30 giugno. Effettuati oltre 46 mila tamponi. In aumento i ricoveri. I dati Ats sulle quarantene nella Bergamasca: 5.019 persone in isolamento obbligatorio. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 30 giugno 2022) Coronavirus I dati delle ultime 24 ore nel report regionale di giovedi 30 giugno. Effettuati oltre 46 mila tamponi. In aumento i ricoveri. I dati Ats sulle quarantene nella Bergamasca: 5.019 persone in isolamento obbligatorio.

