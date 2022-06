Covid, il bollettino di giovedì 30 giugno: il tasso di positività al 28,1% (Di giovedì 30 giugno 2022) Nelle ultime 24 ore l'Italia registra 83.274 nuovi casi di coronavirus (mercoledì erano stati 94.165), a fronte di 296.030 tamponi eseguiti. Lo riporta il ministero della Salute, secondo cui le ... Leggi su globalist (Di giovedì 30 giugno 2022) Nelle ultime 24 ore l'Italia registra 83.274 nuovi casi di coronavirus (mercoledì erano stati 94.165), a fronte di 296.030 tamponi eseguiti. Lo riporta il ministero della Salute, secondo cui le ...

Pubblicità

infoitinterno : Covid oggi Sardegna, 2.491 contagi e 2 morti: bollettino 29 giugno - infoitinterno : Covid oggi Sardegna, 2.733 contagi e zero morti: bollettino 30 giugno - lillydessi : Covid in Italia e nel mondo, le notizie di oggi 30 giugno. DIRETTA - Corriere : RT @MorosiSilvia: Covid in Italia, il bollettino di oggi 30 giugno: 83.274 nuovi casi e 59 morti - NazioneLaSpezia : Covid Liguria, i dati del 30 giugno: 1860 nuovi positivi e nessun decesso -