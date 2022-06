Covid, i dati: 83mila nuovi casi e 59 decessi, il tasso di positività sale al 28,1%. Crescono i ricoverati (+338) e le terapie intensive (+13) (Di giovedì 30 giugno 2022) Sono 83.274 i nuovi casi di Covid-19 individuati in Italia nelle ultime 24 ore, circa 11mila in meno dei 94.165 registrati ieri. I decessi del giorno sono 59 (ieri erano stati 60). I test analizzati però sono oltre 50mila in meno rispetto a ieri – 296.030 contro 357.210 – per un tasso di positività che sale al 28,1% dal 26,3%. I pazienti ricoverati nelle terapie intensive sono 261, 13 in più rispetto a ieri nel computo di entrate e uscite, con 43 nuovi ingressi. I ricoverati nei reparti ordinari sono 6.592, ovvero 338 in più rispetto a ieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) Sono 83.274 idi-19 individuati in Italia nelle ultime 24 ore, circa 11mila in meno dei 94.165 registrati ieri. Idel giorno sono 59 (ieri erano stati 60). I test analizzati però sono oltre 50mila in meno rispetto a ieri – 296.030 contro 357.210 – per undicheal 28,1% dal 26,3%. I pazientinellesono 261, 13 in più rispetto a ieri nel computo di entrate e uscite, con 43ingressi. Inei reparti ordinari sono 6.592, ovvero 338 in più rispetto a ieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

