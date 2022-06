Covid | documentato il primo caso di trasmissione del virus da gatto a uomo

(Di giovedì 30 giugno 2022) A certificarlo uno studio di alcuni ricercatori thailandesi. Il felino, appartenente a una famiglia positiva, avrebbe starnutito in faccia alla veterinaria, che dopo pochi giorni ha sviluppato la ...

Inoltre è stato documentato il primo caso di trasmissione del virus SarsCoV2 da un gatto a un essere umano nel sud della Thailandia, dove il felino di una famiglia positiva al COVID avrebbe starnutito in faccia alla veterinaria. A certificarlo uno studio di alcuni ricercatori thailandesi. Il felino, appartenente a una famiglia positiva, avrebbe starnutito in faccia alla veterinaria, che dopo pochi giorni ha sviluppato la malattia. Era già noto che i gatti potessero essere contagiati dagli umani senza sviluppare gravi sintomi, ma finora non era mai stato dimostrato il contrario, ossia che l'infezione potesse essere trasmessa dall'animale all'uomo.