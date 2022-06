Covid | Costa “Sarà un’estate senza restrizioni”

(Di giovedì 30 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “I contagi salgono ma dobbiamo lanciare messaggi positivi: i dati che dobbiamo osservare sono quelli riferiti agli ospedali, è normale che i contagi si possono alzare, non ci sono più, ma dobbiamo veicolare messaggi di prudenza e non di paura”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea, ospite di Rtl 102.5. “Mi sento di escludere nuove misure restrittive,– ha aggiunto -. In Portogallo, dove la variante è arrivata prima, oggi i contagi stanno già scendendo. Oggi non ci sono elementi per diffondere elementi di paura, siamo di fronte ad una fase nuova, dopo due anni e mezzo diè il momento di dare fiducia agli italiani. Per quanto riguarda il passato ho sempre condiviso tutte le ...

Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea, ospite di Rtl 102.5. "Mi sento di escludere nuove misure restrittive, sarà un'estate senza restrizioni - ha aggiunto - . In Portogallo, dove ...'È vero, i dati sono in aumento, ma come accaduto in altri Paesi dove l'incremento si è registrato prima, i contagi presto scenderanno anche in Italia - spiega- Sarà un'estate senza ...Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ai microfoni di Rtl 102.5. "Siamo in una fase in cui non c’è bisogno della rincorsa al positivo, bisogna convivere con il virus ...(Adnkronos) – I nuovi dati sull’aumento dei contagi da Covid-19 non influenzeranno le decisioni che il governo, confrontandosi con le parti sociali, sta per prendere sui protocolli di prevenzione nei ...