(Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – I nuovi dati sull’aumento dei contagi da-19 non influenzeranno le decisioni che il governo, confrontandosi con le parti sociali, sta per prendere sui protocolli di prevenzione nei luoghi di. Lo dice il sottosegretario alla Salute Andreaospite di ‘Radio anch’io’ su Rai Radiouno. “Per quanto riguarda l’uso dellanei luoghi dial chiuso – chiarisce– la posizione del governo rimarrà la stessa cioè quella di una forte raccomandazione”. “E’ vero che c’è un innalzamento dei contagi ma è anche vero – motiva il sottosegretario – che, per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto nei nostri ospedali, siamo di fronte a numeri ampiamente sotto controllo. Quindi se vogliamo arrivare alla convivenza con il virus – ribadisce ...

Pubblicità

ilDifforme : Il sottosegretario alla Salute commenta l’attuale innalzamento dei casi positivi con parole ottimiste: «Mantenere l… - Open_gol : Il sottosegretario alla Salute: sui tamponi fai-da-te sbagliata la corsa alla ricerca del contagiato - cagliarilivemag : - lifestyleblogit : Covid, Costa: 'Mascherina al lavoro resta solo raccomandata' - - Laudantes : 'Al di là del Covid ci sono una serie di costi ad alta marginalità che hanno inciso. Le faccio solo un esempio: lo… -

Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea, ospite di Rtl 102.5. "Mi sento di escludere nuove misure restrittive, sarà un'estate senza restrizioni " ha aggiunto - . In Portogallo, dove ...La crescita dei contagi da- 19 'non peserà sulle decisioni del governo: sull'utilizzo della mascherina nei luoghi di ... Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andreaa Radio Anch'io su ...Valeria Marini è tornata in Costa d'Amalfi. Dopo il lancio della sua nuova canzone Baci Stellari e l'inaugurazione del nuovo ristorante McDonald's a Battipaglia, la showgirl ha deciso di trattenersi n ...110 milioni agli atenei del Nord Ovest per l'innovazione Covid, Costa “Sarà un’estate senza restrizioni” Salvini “Le provocazioni di Pd e M5S spaccano la maggioranza” Università e disabilità, cambia ...