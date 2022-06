Covid | boom di positivi in Lombardia | 12 082 | a Bergamo 921 nuovi casi

Pubblicità

Agenzia_Italia : È quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe nella settimana 22-28 giugno - Mafaldina25 : Obbligate la gente che lavora nelle cooperative a fasse la 3 dose e dopo 2 giorni, boom, so positivi al covid. - rosdefilippis : RT @StefaniaFalone: Bollettino Covid oggi 30 giugno: 83.274 casi e 59 morti. Boom ricoveri (+338), il tasso di positività sale ancora: 28,1… - CorrPetrocelli : RT @StefaniaFalone: Bollettino Covid oggi 30 giugno: 83.274 casi e 59 morti. Boom ricoveri (+338), il tasso di positività sale ancora: 28,1… - StefaniaFalone : Bollettino Covid oggi 30 giugno: 83.274 casi e 59 morti. Boom ricoveri (+338), il tasso di positività sale ancora:… -

Bollettinooggi 30 giugno. Sono 83.274 i nuovi contagi daregistrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 94.165. Le vittime sono invece 59, una in meno di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e ...dei casi di isolamento domiciliare, in tutto 25.327 (+ 1.589). Agenas, occupazione reparti ... occupati da pazienti con- 19, toccando il 24% in Umbria. È ferma invece al 3% l'occupazione ...Regione Lombardia e Ministero della Salute comunicano i dati delle ultime 24 ore sulla pandemia Covid in Lombardia. Un tesoro di contanti, monete di argento, orologi di lusso e valuta estera. L’operaz ...Scion Capital hedge fund founder Michael Burry, famous for predicting and profiting from the housing market crash in the mid-2000s, has returned to Twitter ( TWTR) - Get Twitter Inc. Report to comment ...