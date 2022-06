Covid | Bassetti | “Italia vicina a paralisi con 2-3 milioni positivi a casa”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – “Avremo 2-3dinialnelle prossime settimane e per la leggena, visto che devi stare isolato almeno 7 giorni, si rischia ladel Paese”. E’ l’allarme lanciato all’Adnkronos Salute da Matteo, primario di Malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova. “Un blocco – afferma– frutto di una regola anacronistica sui, dobbiamo tendere a un altro modello. Ad esempio, la Svizzera, dove sta aumentando il flusso dei turisti perché non vogliono venire inper i numeri del, ma soprattutto perché se nel nostro Paese un turista diventa positivo, deve rimanere in albergo chiuso per una settimana, mentre in ...