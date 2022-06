Covid, Bassetti: “Italia vicina a paralisi con 2-3 milioni positivi a casa” (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – “Avremo 2-3 milioni di Italiani positivi al Covid nelle prossime settimane e per la legge Italiana, visto che devi stare isolato almeno 7 giorni, si rischia la paralisi del Paese”. E’ l’allarme lanciato all’Adnkronos Salute da Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova. “Un blocco – afferma Bassetti – frutto di una regola anacronistica sui positivi, dobbiamo tendere a un altro modello. Ad esempio, la Svizzera, dove sta aumentando il flusso dei turisti perché non vogliono venire in Italia per i numeri del Covid, ma soprattutto perché se nel nostro Paese un turista diventa positivo, deve rimanere in albergo chiuso per una settimana, mentre in ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – “Avremo 2-3dinialnelle prossime settimane e per la leggena, visto che devi stare isolato almeno 7 giorni, si rischia ladel Paese”. E’ l’allarme lanciato all’Adnkronos Salute da Matteo, primario di Malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova. “Un blocco – afferma– frutto di una regola anacronistica sui, dobbiamo tendere a un altro modello. Ad esempio, la Svizzera, dove sta aumentando il flusso dei turisti perché non vogliono venire inper i numeri del, ma soprattutto perché se nel nostro Paese un turista diventa positivo, deve rimanere in albergo chiuso per una settimana, mentre in ...

