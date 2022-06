Covid, Bassetti controcorrente: “Cambiare regole su isolamento, rischio ‘lockdown'”. Ffp2 e smartworking: misure aggiornate sul lavoro (Di giovedì 30 giugno 2022) Un boom di positivi “ampiamento atteso” e regole sull’isolamento “da Cambiare”. Matteo Bassetti va controcorrente sul tema Covid rispetto ai suoi colleghi. Secondo il primario di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova a luglio si rischia un nuovo lockdown. “Non sarà un lockdown proclamato, ma a metà luglio, quando la fiammata estiva di Omicron dovrebbe aver raggiunto il suo acme, una bella fetta d’Italia rischia di essere di nuovo in lockdown. Perché in isolamento domiciliare si potrebbero ritrovare 2-3 milioni di italiani se non di più – spiega l’infettivologo – Sommati a quelli in ferie, rischiano di mandare in tilt servizi essenziali, come quelli finalizzati alla sicurezza, i trasporti, la protezione civile già sotto stress, la stessa sanità, dove ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) Un boom di positivi “ampiamento atteso” esull’“da”. Matteovasul temarispetto ai suoi colleghi. Secondo il primario di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova a luglio si rischia un nuovo lockdown. “Non sarà un lockdown proclamato, ma a metà luglio, quando la fiammata estiva di Omicron dovrebbe aver raggiunto il suo acme, una bella fetta d’Italia rischia di essere di nuovo in lockdown. Perché indomiciliare si potrebbero ritrovare 2-3 milioni di italiani se non di più – spiega l’infettivologo – Sommati a quelli in ferie, rischiano di mandare in tilt servizi essenziali, come quelli finalizzati alla sicurezza, i trasporti, la protezione civile già sotto stress, la stessa sanità, dove ...

