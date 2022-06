Covid, allarme D’amato: ripristinate obbligo mascherina (Di giovedì 30 giugno 2022) . L’Assessore alla sanità della regione Lazio Alessio D’amato chiede espressamente al Governo di rimettete l’obbligo della mascherina. “Se l’incidenza settimanale del Covid e l’indice Rt raggiungeranno valori ancora più alti, il Governo deve decidere di reintrodurre le mascherine obbligatorie. Così salviamo questa importante stagione turistica e la nostra economia. Se invece lasciamo moltiplicare i casi, presto tutti i servizi, pubblici e privati, resteranno sguarniti. Vogliamo questo?”. Ecco cosa ha dichiarato l’assessore regionale alla Sanità del Lazio, Alessio D’amato, in un’intervista a ‘Il Messaggero’. In Italia, le mascherine non sono più obbligatorie al chiuso dal 15 giugno, salvo poche eccezioni. Secondo l’assessore “la stagione delle chiusure è finita, questo deve essere chiaro, ma dobbiamo ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 giugno 2022) . L’Assessore alla sanità della regione Lazio Alessiochiede espressamente al Governo di rimettete l’della. “Se l’incidenza settimanale dele l’indice Rt raggiungeranno valori ancora più alti, il Governo deve decidere di reintrodurre le mascherine obbligatorie. Così salviamo questa importante stagione turistica e la nostra economia. Se invece lasciamo moltiplicare i casi, presto tutti i servizi, pubblici e privati, resteranno sguarniti. Vogliamo questo?”. Ecco cosa ha dichiarato l’assessore regionale alla Sanità del Lazio, Alessio, in un’intervista a ‘Il Messaggero’. In Italia, le mascherine non sono più obbligatorie al chiuso dal 15 giugno, salvo poche eccezioni. Secondo l’assessore “la stagione delle chiusure è finita, questo deve essere chiaro, ma dobbiamo ...

