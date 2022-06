Covid | 83 274 nuovi casi su 296 030 tamponi e altri 59 morti

Pubblicità

Sono 83.274 casi e 59 i decessi da coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Continua a salire la curva epidemica dunque. Ieri i contagi erano stati 94.165, ma soprattutto giovedì scorso erano 56.166. Sono stati registrati 83.274 casi positivi, 59 decessi e 34.599 guarigioni/dimissioni. Si contano +13 terapie intensive e +338 ricoveri. Rispetto a giovedì scorso si registrano 27.108 casi in più. La regione con più casi odierni è la Lombardia (+12.082) seguita da Campania (+9.946), Veneto (+8.557), Lazio (+7.756), Sicilia (+6.723), Emilia-Romagna.