Cosa state vedendo: la foto che sconvolge l'Italia (e una preoccupante previsione) (Di giovedì 30 giugno 2022) Non c'è solo il Po a soffrire la siccità, anche per il lago di Bracciano la situazione è al limite. Situato a nord di Roma, i suoi livelli si sono abbassati rischiando che la Capitale subisca una drastica riduzione delle acque utilizzabili. Così come altri governatori di Regione, anche Nicola Zingaretti ha dichiarato lo stato di calamità naturale. La soglia sotto la quale l'acqua non può più essere utilizzata è infatti a -114 cm dallo zero. A che punto è il lago di Bracciano? A -110 cm. Ma non solo, perché sempre qui viene notato un abbassamento in media di 4 millimetri al giorno e, continuando così, a luglio non riuscirà a essere più una riserva d'acqua utilizzabile. Le stesse foto sui social mostrano il lago prosciugato. Una situazione drammatica in tutto il Lazio, dove a Roma, dall'inizio dell'anno, è piovuto il 63 per cento in meno e nella provincia si ...

