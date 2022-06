Cosa si sono dette Chiara Biasi e Valentina Ferragni al LoveMI? La risposta epica | “Eccovi accontentati”

(Di giovedì 30 giugno 2022)diventate virali sul web per un’inquadratura che ha sollevato non poche domande. E alla fine, dopo aver svelato la verità, arriva laUn evento con migliaia di persone presenti quello dela Milano, organizzato da Fedez e J Ax. Un’iniziativa benefica alla quale hanno preso parte anche tantissimi VIP. Fra questi non poteva mancare, ovviamente,, la sorella di. Presente anche, influencer e amica delle. Ed è stata proprio una loro conversazione a diventare estremamente virale online nel giro di pochissimo. Uno scambio di battute nel ...

Pubblicità

FBiasin : Camano (agente #Lautaro): “Lautaro e #Lukaku sono legati. Indossare questa maglia non è da tutti, è una cosa grande… - gennaromigliore : Intervenendo in Aula sullo #IusScholae, una battaglia di civiltà che finalmente il Parlamento decide di affrontare.… - SirDistruggere : Sono peggio i casi umani che insultano la ragazza che su tiktok scherza sul “parlare corsivo” o i giornali che ne p… - cesarinaalberi1 : RT @La_gaia_scienza: 2) Che dei buffoni patentati facciano polemiche da cortile verso un primo ministro che sta facendo un lavoro ecceziona… - fabiosjfc : RT @chiccochiesa: “Una delle cose più belle che mi sono capitate nella mia vita è stata avere l'opportunità di indossare questa maglia, ma… -

Wired Italia

... riflettendo la paranoia dei nostri tempi in cui molticonvinti di essere spiati, che la ... Era una persona estremamente intelligente e non capisci mai, nemmeno quando leggi i suoi diari,sia ......che potrebbe succederti oggi.solo nuvole temporanee e tu devi essere al di sopra di questo tipo di situazioni, visto che oggi ti ritroverai una giornata ricca di gite. Toro (21 aprile - ... Privacy, cosa sono i “supercookie” che sta sperimentando la Germania La dirigente del Liceo Valentini di Castrolibero è tonata al suo posto dopo l'ondata di proteste per le presunte molestie ...Alex Wyse parla della presunta crisi con Cosmary Fasanelli: ecco le dichiarazioni del cantante a Casa Chi. Negli ultimi giorni non si parla d’altro che di Alex Wyse e di Cosmary Fasanelli. La scorsa s ...