CorSport: il Torino tenta il Brighton per avere Østigard, ma lui ribadisce che vuole solo il Napoli (Di giovedì 30 giugno 2022) La trattativa per portare a Napoli Leo Østigard si complica. Ci si è mezzo di mezzo il Torino. Il Corriere dello Sport scrive: “Il Torino non ha soltanto puntato Leo Østigard, ma secondo notizie norvegesi avrebbe anche stuzzicato con argomenti più convincenti il Brighton, il club proprietario del cartellino: il fatto, però, è che Leo vuole il Napoli e lo ha spiegato chiaramente agli inglesi attraverso il suo manager Jim Solbakken. Anche ieri: il braccio di ferro continua, a otto giorni dalla partenza per il ritiro di Dimaro”. Il quotidiano sportivo continua: “Østigard non si arrende. Non ha alcuna voglia di perdere il Napoli e la Champions e ancora ieri sera ha ribadito al Brighton la sua volontà: ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 giugno 2022) La trattativa per portare aLeosi complica. Ci si è mezzo di mezzo il. Il Corriere dello Sport scrive: “Ilnon ha soltanto puntato Leo, ma secondo notizie norvegesi avrebbe anche stuzzicato con argomenti più convincenti il, il club proprietario del cartellino: il fatto, però, è che Leoile lo ha spiegato chiaramente agli inglesi attraverso il suo manager Jim Solbakken. Anche ieri: il braccio di ferro continua, a otto giorni dalla partenza per il ritiro di Dimaro”. Il quotidiano sportivo continua: “non si arrende. Non ha alcuna voglia di perdere ile la Champions e ancora ieri sera ha ribadito alla sua volontà: ...

