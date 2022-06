Corriere dello Sport – Inter, ora serve vendere ma il Psg non ha fretta per Skriniar (Di giovedì 30 giugno 2022) 2022-06-30 14:45:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal CdS: MILANO – Adesso non ci sono più “se e ma”. Adesso l’Inter deve vendere. Prima di fare qualsiasi altro acquisto. Già cinque sono quelli in cassaforte, con Lukaku diamante più brillante. Il prossimo movimento dovrà per forza essere in uscita. E non in prestito, come Sensi che ieri ha detto sì al Monza. Risparmiato un ingaggio, ma per chiudere la sessione di mercato in attivo di 60-80 milioni serve ben altro. Ovvero vendere Skriniar. Perché Martinez è considerato incedibile dal club, perché il Toro vuole restare e perché al momento dal mercato non arrivano rumors strani che lo riguardano. Anzi, addirittura la Lega Serie A ha celebrato la riunione tra Romelu e Lautaro… Lo slovacco, ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 30 giugno 2022) 2022-06-30 14:45:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal CdS: MILANO – Adesso non ci sono più “se e ma”. Adesso l’deve. Prima di fare qualsiasi altro acquisto. Già cinque sono quelli in cassaforte, con Lukaku diamante più brillante. Il prossimo movimento dovrà per forza essere in uscita. E non in prestito, come Sensi che ieri ha detto sì al Monza. Risparmiato un ingaggio, ma per chiudere la sessione di mercato in attivo di 60-80 milioniben altro. Ovvero. Perché Martinez è considerato incedibile dal club, perché il Toro vuole restare e perché al momento dal mercato non arrivano rumors strani che lo riguardano. Anzi, addirittura la Lega Serie A ha celebrato la riunione tra Romelu e Lautaro… Lo slovacco, ...

