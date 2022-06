Coronavirus Sicilia, 6.723 i nuovi positivi e cinque vittime (Di giovedì 30 giugno 2022) Sono 6.723 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore a fronte di 26.937 tamponi processati. Ieri erano 5.832. Il tasso di positività sale dal 21,7 al 25%. L’isola è al quinto... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 30 giugno 2022) Sono 6.723 icasi di Covid19 registrati innelle ultime 24 ore a fronte di 26.937 tamponi processati. Ieri erano 5.832. Il tasso dità sale dal 21,7 al 25%. L’isola è al quinto...

Pubblicità

Regione_Sicilia : #Covid19, bollettino settimanale: boom di contagi, risale la curva epidemica - - palermo24h : Coronavirus, ieri in Sicilia 5832 nuovi positivi: 514 nell’agrigentino - ScrivoLibero : Sono 5832 i nuovi contagi da Covid-19 in Sicilia a fronte di 26850 tamponi processati. A riportare i dati l'ultimo… - RisolutoOnline : Covid, forte aumento dei contagi in Sicilia - messina_oggi : In Sicilia 5.832 nuovi casi di Covid, 5 vittimeMILANO (ITALPRESS) – Sono 5.832 i nuovi positivi al Coronavirus in S… -