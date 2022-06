Coronavirus, primo caso di trasmissione da gatto a uomo (Di giovedì 30 giugno 2022) Documentato il primo caso di trasmissione del virus SarsCoV2 da un gatto a un essere umano: è successo nel sud della Thailandia, dove il felino di una famiglia positiva al Covid avrebbe contagiato la ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 30 giugno 2022) Documentato ildidel virus SarsCoV2 da una un essere umano: è successo nel sud della Thailandia, dove il felino di una famiglia positiva al Covid avrebbe contagiato la ...

