Contri (Haier): ‘Puntiamo su start up con idee nuove e piani crescita credibili’ (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – “Ci rivolgiamo alle start-up che operano in ambiti adiacenti al nostro mondo, che è quello dell’elettrodomestico. Il taglio deve essere quello di una realtà non troppo early stage, che quindi abbia già sviluppato un fatturato e un product market fit e che abbia un piano di crescita credibile e importante nei prossimi 3-5 anni. Sempre nell’orizzonte temprale dei 3-5 anni, deve dimostrare di poter puntare ad una profittabilità positiva. Ovviamente, l’area di intervento di interesse per noi che siamo il braccio europeo della multinazionale Haier è il territorio dei consumatori su tutta Europa”. Lo ha detto Andrea Contri, IoT Ecosystem Director di Haier Europe in occasione della presentazione alla stampa del progetto di venture building ‘Open Enterprise’. Il passaggio dalla vendita di un ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – “Ci rivolgiamo alle-up che operano in ambiti adiacenti al nostro mondo, che è quello dell’elettrodomestico. Il taglio deve essere quello di una realtà non troppo early stage, che quindi abbia già sviluppato un fatturato e un product market fit e che abbia un piano dicredibile e importante nei prossimi 3-5 anni. Sempre nell’orizzonte temprale dei 3-5 anni, deve dimostrare di poter puntare ad una profittabilità positiva. Ovviamente, l’area di intervento di interesse per noi che siamo il braccio europeo della multinazionaleè il territorio dei consumatori su tutta Europa”. Lo ha detto Andrea, IoT Ecosystem Director diEurope in occasione della presentazione alla stampa del progetto di venture building ‘Open Enterprise’. Il passaggio dalla vendita di un ...

