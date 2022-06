Conte al Quirinale ha escluso l’appoggio esterno, rassicurazioni anche da Draghi – Le indiscrezioni (Di giovedì 30 giugno 2022) Al momento il governo va avanti. Secondo l’agenzia stampa Ansa durante il colloquio al Quirinale tra Mario Draghi e Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio avrebbe confermato che l’attuale maggioranza di governo continuerà ad andare avanti. Sempre l’Ansa spiega che nel colloquio di ieri tra Mattarella e Giuseppe Conte, il leader del Movimento 5 Stelle avrebbe escluso l’uscita dal governo per garantire un appoggio esterno. Quella dell’appoggio esterno era una delle tante ipotesi circolate in questi giorni sul futuro del governo nato con Mario Draghi. Andrea Marcucci, ex capogruppo al Senato del Pd, ha spiegato in un post su Globalist che in questo momento Conte è alle prese con «una sorta di prova tecnica di allontanamento dal ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 giugno 2022) Al momento il governo va avanti. Secondo l’agenzia stampa Ansa durante il colloquio altra Marioe Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio avrebbe confermato che l’attuale maggioranza di governo continuerà ad andare avanti. Sempre l’Ansa spiega che nel colloquio di ieri tra Mattarella e Giuseppe, il leader del Movimento 5 Stelle avrebbel’uscita dal governo per garantire un appoggio. Quella delera una delle tante ipotesi circolate in questi giorni sul futuro del governo nato con Mario. Andrea Marcucci, ex capogruppo al Senato del Pd, ha spiegato in un post su Globalist che in questo momentoè alle prese con «una sorta di prova tecnica di allontanamento dal ...

