Consigli nuovo vice di Meret? L’agente risponde in diretta! (Di giovedì 30 giugno 2022) A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Andrea D’Amico, procuratore sportivo di Andrea Consigli, portiere del Sassuolo. Riguardo un possibile approdo in maglia azzurra di Consigli come vice di Meret, L’agente ha risposto così: “Portieri per il Napoli? Io non ho ancora parlato con Giuntoli di questo argomento, non mi hanno chiamato per Consigli“. “Nel calciomercato non è da escludere mai niente, perché le operazioni che sembrano più difficili sono quelle che realizzi prima. Però al momento non c’è nessuna ipotesi che possa far presagire una cosa di questo tipo”. Andrea Consigli. Foto: Getty Images Il procuratore ha poi continuato: “Come il Napoli, anche il Sassuolo ha bisogno di un portiere esperto. Mi ha ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 30 giugno 2022) A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Andrea D’Amico, procuratore sportivo di Andrea, portiere del Sassuolo. Riguardo un possibile approdo in maglia azzurra dicomediha risposto così: “Portieri per il Napoli? Io non ho ancora parlato con Giuntoli di questo argomento, non mi hanno chiamato per“. “Nel calciomercato non è da escludere mai niente, perché le operazioni che sembrano più difficili sono quelle che realizzi prima. Però al momento non c’è nessuna ipotesi che possa far presagire una cosa di questo tipo”. Andrea. Foto: Getty Images Il procuratore ha poi continuato: “Come il Napoli, anche il Sassuolo ha bisogno di un portiere esperto. Mi ha ...

