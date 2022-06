Congresso subito e cambio del nome: così nella Lega volevano sfilare il partito a Salvini. E lui oggi minaccia l’addio al governo (Di giovedì 30 giugno 2022) Un Congresso straordinario per cambiare nome alla “Lega per Salvini premier”. Trasformandola semplicemente in Lega. Per dare un segnale a Matteo Salvini. E preparare la sua successione all’interno del Carroccio. Questo, secondo Repubblica, era il piano di alcuni “congiurati” che hanno stoppato tutto per garantire la ricandidatura di Attilio Fontana in Regione Lombardia. Mentre fioccano le smentite dei maggiorenti lombardi della Lega, il Capitano prova a uscire dall’impasse attaccando. E in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera minaccia il governo Draghi: «Non possiamo accettare le forzature di M5s e Pd. Lasciare la maggioranza? È l’ultima cosa che vorremmo. Ma la profonda crisi che ha colpito i grillini ha coinvolto anche il ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 giugno 2022) Unstraordinario per cambiarealla “perpremier”. Trasformandola semplicemente in. Per dare un segnale a Matteo. E preparare la sua successione all’interno del Carroccio. Questo, secondo Repubblica, era il piano di alcuni “congiurati” che hanno stoppato tutto per garantire la ricandidatura di Attilio Fontana in Regione Lombardia. Mentre fioccano le smentite dei maggiorenti lombardi della, il Capitano prova a uscire dall’impasse attaccando. E in un’intervista rilasciata al Corriere della SerailDraghi: «Non possiamo accettare le forzature di M5s e Pd. Lasciare la maggioranza? È l’ultima cosa che vorremmo. Ma la profonda crisi che ha colpito i grillini ha coinvolto anche il ...

