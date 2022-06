Condannato all’ergastolo Salah Abdeslam, il killer del Bataclan: “Niente sconti di pena” (Di giovedì 30 giugno 2022) Parigi, 30 gen – La notte del 13 novembre 2015 Parigi si tinse di rosso sangue: una serie di attentati coordinati portò alla morte di 130 persone (senza contare i numerosi feriti). Gli attacchi terroristici furono realizzati da una cellula di kamikaze collegata all’Isis, che infatti rivendicherà l’azione. A essere colpiti furono alcune caffetterie del centro parigino, lo stadio di Saint-Denis (dove si stava giocando Francia-Germania) e il teatro Bataclan, dov’era in corso un concerto degli Eagles of Death Metal. Tra i boia di quella notta maledetta c’era anche lui, Salah Abdeslam. Che, nella giornata di ieri, è stato Condannato all’ergastolo. Una ghigliottina lenta Cittadino francese di origini marocchine, poi naturalizzato belga, su Salah Abdeslam pesavano ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 30 giugno 2022) Parigi, 30 gen – La notte del 13 novembre 2015 Parigi si tinse di rosso sangue: una serie di attentati coordinati portò alla morte di 130 persone (senza contare i numerosi feriti). Gli attacchi terroristici furono realizzati da una cellula di kamikaze collegata all’Isis, che infatti rivendicherà l’azione. A essere colpiti furono alcune caffetterie del centro parigino, lo stadio di Saint-Denis (dove si stava giocando Francia-Germania) e il teatro, dov’era in corso un concerto degli Eagles of Death Metal. Tra i boia di quella notta maledetta c’era anche lui,. Che, nella giornata di ieri, è stato. Una ghigliottina lenta Cittadino francese di origini marocchine, poi naturalizzato belga, supesavano ...

giorgio_gori : Ennesimo no francese all’estradizione di dieci (ex) terroristi italiani. Tra questi Narciso Manenti, che nel 1979 u… - Agenzia_Ansa : Per le stragi di Parigi del 13 novembre 2015, tra cui il Bataclan, Salah Abdeslam, unico superstite dei commando di… - AntonioMiazzo2 : RT @giorgio_gori: Ennesimo no francese all’estradizione di dieci (ex) terroristi italiani. Tra questi Narciso Manenti, che nel 1979 uccise… - Internazionale : Salah Abdeslam condannato all’ergastolo per gli attentati di Parigi del 2015, la Nato avvia il processo di adesione… - SanMarino_RTV : Sentenza definitiva per Salah Abdeslam, uno dei terroristi complici dell'attentato di #Parigi il 15 novembre 2015 |… -