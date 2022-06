Concorso Asia Napoli, 500 operatori ecologici: istruzioni per fare domanda (Di giovedì 30 giugno 2022) Il 27 giugno 2022 è stato pubblicato il bando del tanto atteso Concorso Asia Napoli, destinato all’assunzione di 500 operatori ecologici con contratti di lavoro a tempo pieno e indeterminato. La selezione è finalizzata alla formazione di una graduatoria di idonei da cui attingere a scorrimento per le assunzioni previste, così ripartite: Inquadramento professionale: primo livello di inquadramento per Apprendistato Professionalizzante- CCNL Utilitalia Servizi Ambientali – 200 posti. Inquadramento professionale: livello J – CCNL Utilitalia Servizi Ambientali – 300 posti. Le domande possono essere inviate fino al 17 luglio 2022, e per partecipare è sufficiente essere maggiorenni e in possesso di licenza di scuola media inferiore e di patente A o B. Concorso Asia ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 30 giugno 2022) Il 27 giugno 2022 è stato pubblicato il bando del tanto atteso, destinato all’assunzione di 500con contratti di lavoro a tempo pieno e indeterminato. La selezione è finalizzata alla formazione di una graduatoria di idonei da cui attingere a scorrimento per le assunzioni previste, così ripartite: Inquadramento professionale: primo livello di inquadramento per Apprendistato Professionalizzante- CCNL Utilitalia Servizi Ambientali – 200 posti. Inquadramento professionale: livello J – CCNL Utilitalia Servizi Ambientali – 300 posti. Le domande possono essere inviate fino al 17 luglio 2022, e per partecipare è sufficiente essere maggiorenni e in possesso di licenza di scuola media inferiore e di patente A o B....

