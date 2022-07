Concerti a Messina: il 4 luglio primo appuntamento con il Festival "Musica con Vista 2022" (Di giovedì 30 giugno 2022) Per info e contatti telefonare ai numeri 3400861640 e 090710929 oppure scrivendo un'email all'indirizzo laudamo@tiscali.it. Il secondo dei Concerti del Festival "Musica con Vista 2022" a Messina sarà ... Leggi su normanno (Di giovedì 30 giugno 2022) Per info e contatti telefonare ai numeri 3400861640 e 090710929 oppure scrivendo un'email all'indirizzo laudamo@tiscali.it. Il secondo deidelcon" asarà ...

Pubblicità

SimoneAvincola : Faccio solo 3 concerti. Sono pigro e fa caldo. INFO: - vasco_bot : RT @tribuna_treviso: MUSICA / Vasco chiude il tour a Torino all'Olimpico con un sold-out di 40.000. Da Milano a Messina passando per tutta… - tribuna_treviso : MUSICA / Vasco chiude il tour a Torino all'Olimpico con un sold-out di 40.000. Da Milano a Messina passando per tut… - netwoplus : RT @GiusvaPulejo: Nel pezzo un approfondimento relativo al primo concerto in programma lunedì 4 luglio. Il secondo concerto si terrà lunedì… - VillaPulejo : RT @GiusvaPulejo: Nel pezzo un approfondimento relativo al primo concerto in programma lunedì 4 luglio. Il secondo concerto si terrà lunedì… -