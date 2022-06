Commercianti, professionisti e artigiani: da oggi Pos obbligatorio: senza scattano multe da 30 euro in su (Di giovedì 30 giugno 2022) Il D-day per Commercianti e professionisti è arrivato: da oggi Pos obbligatorio per consentire il pagamento elettronico o scatterà una multa. La sanzione minima è di 30 euro, aumentata del 4% dell’importo per il quale si è rifiutata la transazione. Per esempio, per un pagamento di 100 euro, la multa sarà di trenta euro più 4 di parte variabile. L’obbligo di Pos, ampiamente discusso, è stato anticipato dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2022 con il decreto legge 36 del 30 aprile 2022 recante Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza Pnrr, dopo essere stato di volta in volta rinviato sin dal 2012, ai tempi del governo Monti. Con il decreto era stato introdotto in Italia l’obbligo per negozianti e professionisti ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 30 giugno 2022) Il D-day perè arrivato: daPosper consentire il pagamento elettronico o scatterà una multa. La sanzione minima è di 30, aumentata del 4% dell’importo per il quale si è rifiutata la transazione. Per esempio, per un pagamento di 100, la multa sarà di trentapiù 4 di parte variabile. L’obbligo di Pos, ampiamente discusso, è stato anticipato dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2022 con il decreto legge 36 del 30 aprile 2022 recante Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza Pnrr, dopo essere stato di volta in volta rinviato sin dal 2012, ai tempi del governo Monti. Con il decreto era stato introdotto in Italia l’obbligo per negozianti e...

