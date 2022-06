Comitato | “Plauso alla magistratura | tra gli arrestati l’assassino e due complici del delitto Cerrato”

(Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorre Annunziata (Na) – “Oggi è nu juorn bbuon. I 12 arresti di esponenti di rilievo del clan Gallo-Cavalieri e del Quarto Sistema rappresenta un ulteriore segnale di speranza per la Torre Annunziata onesta. Un ringraziamento lo rivolgiamoe alle forze dell’ordine che con azioni concrete e visibili sono impegnate nel liberare i territori dcappa asfissiante del potere criminale. Tra glidi oggi figura anche Antonio Cirillo, colui che il 19 aprile del 2021, uccise a coltellate Maurizio, il papà che difese la propria figlia nel corso di una lite per un parcheggio nella strada pubblica divenuto di ‘proprietà’ di una famiglia criminale. Con lui sono state arrestate altre due persone che lo fiancheggiarono nel. E ...

