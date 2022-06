Come spostare le app Android su scheda SD (Di giovedì 30 giugno 2022) Sugli smartphone e sui tablet con poca memoria interna (64 GB o meno) possiamo sempre sfruttare la microSD nell'apposito slot e spostare le applicazioni installate sul dispositivo. Per impostazione predefinita tutte le applicazioni Android scaricate e installate da Google Play (ma anche da altri store o via APK) si installano nella memoria interna del telefono, che in certi dispositivi può riempirsi molto velocemente, anche perché una parte di essa è già occupata dal sistema operativo e dai dati dell'utente. Vale quindi la pena quindi sfruttare le moderne funzionalità di Android per spostare le applicazioni sulla scheda microSD, così da recuperare un bel po' di spazio da utilizzare per il sistema, per la cache o per altre app (che magari non possono essere spostati su SD per scelta dello ... Leggi su navigaweb (Di giovedì 30 giugno 2022) Sugli smartphone e sui tablet con poca memoria interna (64 GB o meno) possiamo sempre sfruttare la microSD nell'apposito slot ele applicazioni installate sul dispositivo. Per impostazione predefinita tutte le applicazioniscaricate e installate da Google Play (ma anche da altri store o via APK) si installano nella memoria interna del telefono, che in certi dispositivi può riempirsi molto velocemente, anche perché una parte di essa è già occupata dal sistema operativo e dai dati dell'utente. Vale quindi la pena quindi sfruttare le moderne funzionalità diperle applicazioni sullamicroSD, così da recuperare un bel po' di spazio da utilizzare per il sistema, per la cache o per altre app (che magari non possono essere spostati su SD per scelta dello ...

