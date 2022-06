Come racconta il regista nel film "Big Eyes", i quadri di Margaret furono a lungo attribuiti al marito. Lei sapeva ma per molto tempo rimase nell'ombra (Di giovedì 30 giugno 2022) Margaret Keane, la pittrice dei “grandi occhi”, è morta a causa di un’insufficienza cardiaca a 94 anni a Napa, in California. Lo ha riferito il New York Times. Una foto di scena da ‘Big Eyes’ di Tim Burton, biopic dedicato all’artista Margaret Keane, pittrice celebre negli anni ’50 interpretata da Amy Adams. ANSA / WEB Un amore per i grandi occhi (tristi) Il tratto distintivo delle opere di Margaret Keane sono gli occhi: sempre enormi, e spesso tristi, incastonati in visi piccoli, infantili. Che fossero adulti, bambini o animali, con la pittura a olio la pittrice ha cercato e trovato nello sguardo dei suoi soggetti il suo punto focale. Una peculiarità derivante dal fatto che Margaret Keane (nata Come Peggy Doris Hawkins) è cresciuta con un difetto all’udito che l’ha ... Leggi su iodonna (Di giovedì 30 giugno 2022)Keane, la pittrice dei “grandi occhi”, è morta a causa di un’insufficienza cardiaca a 94 anni a Napa, in California. Lo ha riferito il New York Times. Una foto di scena da ‘Big’ di Tim Burton, biopic dedicato all’artistaKeane, pittrice celebre negli anni ’50 interpretata da Amy Adams. ANSA / WEB Un amore per i grandi occhi (tristi) Il tratto distintivo delle opere diKeane sono gli occhi: sempre enormi, e spesso tristi, incastonati in visi piccoli, infantili. Che fossero adulti, bambini o animali, con la pittura a olio la pittrice ha cercato e trovatoo sguardo dei suoi soggetti il suo punto focale. Una peculiarità derivante dal fatto cheKeane (nataPeggy Doris Hawkins) è cresciuta con un difetto all’udito che l’ha ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : #28giugno nel mondo al rovescio creato dai tifosi della guerra, la pace è diventata qualcosa di simile alla pioggia… - Avvenire_Nei : Raccontare la guerra negli occhi dei bambini. Come Calvino - Diletta65378687 : @StefaniaRugger7 Era proprio quello il problema,era gia' stupenda e in chi e' frustrato scatta l'invidia,devono dis… - LEOPharmaIt : Claudio Berti, Business Unit Director, ospite nel programma “Pole Position” di BusinessTV24, racconta la mission di… - Deborah07235629 : RT @mar_ef: @AnDyllinger Si come no, ha fatto il tampone per proteggere gli altri. Ma a chi gliela racconta? Ma chi ci crede? Se ha fatto i… -