Colpo di scena Gnonto: annuncio durissimo e doccia gelata (Di giovedì 30 giugno 2022) Dopo le sue ottime prestazioni con l’Italia di Mancini, sul futuro di Gnonto c’è stato un importante annuncio. Di questi tempi un anno fa nel nostro paese serpeggiava grandissimo entusiasmo per il percorso dell’Italia di Roberto Mancini all’Europeo, poi vinto ai rigori contro l’Inghilterra, ma il nostro calcio è tornato un’altra volta nel baratro dopo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 30 giugno 2022) Dopo le sue ottime prestazioni con l’Italia di Mancini, sul futuro dic’è stato un importante. Di questi tempi un anno fa nel nostro paese serpeggiava grandissimo entusiasmo per il percorso dell’Italia di Roberto Mancini all’Europeo, poi vinto ai rigori contro l’Inghilterra, ma il nostro calcio è tornato un’altra volta nel baratro dopo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

Luca88930182 : @napolista Io spero ancora nel colpo di scena, sono un romantico - soloxmilanisti : Clamoroso, colpo di scena per Renato Sanches! - ZonaBianconeri : RT @TheMattDP10: ??DI MARZIO JUVE | 'Grande colpo di scena per mercato Juventus' - TheMattDP10 : ??DI MARZIO JUVE | 'Grande colpo di scena per mercato Juventus' - titavalentini91 : Qui lo dico e qui lo nego: per me ci sarà il colpo di scena e Dybala resta alla Juve -