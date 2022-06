Colpo di Cairo, è fatta per il nuovo acquisto del Torino: trattativa avanzata per un altro affare (Di giovedì 30 giugno 2022) Il Torino continua a muoversi sul mercato, in particolare per quello in entrata: dalla Francia arrivano due nuovi giocatori. Il primo nome è quello di Luis Henrique, attaccante brasiliano in forza all’Olympique Marsiglia. Il classe 2001 diventerà presto un nuovo giocatore granata. Luis Henrique Ligue 1 Il secondo nome invece è quello di Armande Laurienté, centravanti transalpino classe ’98 militante tra le fila del Lorient. Il club francese, in questi giorni, è sollecitato dallo stesso giocatore per ottenere il sì per la cessione. Laurienté Lorient Ligue 1 La questione però, è per ora vincolata al nodo dell’offerta formulata dal Torino, con il Lorient che non ha trovato soddisfacente la proposta di 7 milioni, bonus compresi, dei granata. Vedremo nei prossimi giorni, quali saranno gli aggiornamenti sulla ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 30 giugno 2022) Ilcontinua a muoversi sul mercato, in particolare per quello in entrata: dalla Francia arrivano due nuovi giocatori. Il primo nome è quello di Luis Henrique, attaccante brasiliano in forza all’Olympique Marsiglia. Il classe 2001 diventerà presto ungiocatore granata. Luis Henrique Ligue 1 Il secondo nome invece è quello di Armande Laurienté, centravanti transalpino classe ’98 militante tra le fila del Lorient. Il club francese, in questi giorni, è sollecitato dallo stesso giocatore per ottenere il sì per la cessione. Laurienté Lorient Ligue 1 La questione però, è per ora vincolata al nodo dell’offerta formulata dal, con il Lorient che non ha trovato soddisfacente la proposta di 7 milioni, bonus compresi, dei granata. Vedremo nei prossimi giorni, quali saranno gli aggiornamenti sulla ...

