Colpo da professionisti al bar Napoli: svaligiate le slot machine. Ecco il bottino dei ladri (Di giovedì 30 giugno 2022) FOSSOMBRONE - bottino ragguardevole di circa settemila euro e Colpo da professionisti quello messo a segno l'altra notte al bar Napoli di Fossombrone. Scassinate cinque slot machine più il ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 30 giugno 2022) FOSSOMBRONE -ragguardevole di circa settemila euro edaquello messo a segno l'altra notte al bardi Fossombrone. Scassinate cinquepiù il ...

Pubblicità

Grigione1 : La risposta è che siete professionisti!Ma Stai dimostrando chi realmente SEI.Ti stanno sbattendo le porte in faccia… - ziaale3 : RT @putino: Sebbene gli ucraini affermino che è in corso una mobilitazione segreta dei riservisti in Russia, nondimeno le perdite russe in… - PinascoDanilo : RT @putino: Sebbene gli ucraini affermino che è in corso una mobilitazione segreta dei riservisti in Russia, nondimeno le perdite russe in… - 57Davide : RT @putino: Sebbene gli ucraini affermino che è in corso una mobilitazione segreta dei riservisti in Russia, nondimeno le perdite russe in… - francang1950 : RT @putino: Sebbene gli ucraini affermino che è in corso una mobilitazione segreta dei riservisti in Russia, nondimeno le perdite russe in… -