Colpaccio Amadeus | Al Festival di Sanremo la Famosissima Dama di Uomini e Donne | sarà conduttrice con la Ferragni

Amadeus: Al Festival di Sanremo la Famosissima Dama di Uomini e Donne, sarà conduttrice con la Ferragni

Amadeus: Tali Vip tali fans sembra essere la frase giusta per descrivere i sostenitori di Soleil Sorge, che adesso premono per vedere la loro beniamina accanto ad Amadeus per il Festival di Sanremo. La giovane italo americana si è fatta conoscere meglio durante l'ultima edizione del Grande Fratello Vip. Tuttavia, sono anni che cerca una strada per entrare con un ruolo da protagonista nel mondo del piccolo schermo. Il suo percorso, come molti altri, è iniziato a Uomini e Donne, dove è stata corteggiatrice e scelta di Gianluca Onestini. La loro storia è durata un battito di ciglia e da quel momento è iniziato il suo lungo curriculum nei reality show. Da Pechino Express a L'isola dei famosi, Soleil Sorge ne ha tentate di tutte, senza tuttavia riuscire ad emergere.

