(Di giovedì 30 giugno 2022) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - "La lotta al cambiamentotico per noi non è un tema secondario, non è unaè undiscrimine con il quale abbiamo intenzione di costruire ilpolitico per il futuro e lepolitiche delper il futuro". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico, nella relazione alla Direzione del partito. "Il tema dell'emergenza ambientale -ha aggiunto il leader Dem- è la dimostrazione del fatto che un abisso ci distanzia da quello che ha portato la Meloni e Salvini a scegliere a livello europeo il nero fossile rispetto alle scelte green, non soltanto quando si trattava di fare delle scelte che costavano, ma anche quando si trattava di fare delle scelte ...

Pubblicità

savedem65052841 : RT @Erica43581765: ...il clima sta cambiando... #NAZISMO #NATO #USA #DRAGHI #FASCISMO #DraghiVattene #Dittatura #partitodemocratico #pd #le… - Erica43581765 : ...il clima sta cambiando... #NAZISMO #NATO #USA #DRAGHI #FASCISMO #DraghiVattene #Dittatura #partitodemocratico… - kumbiaerumba : @DomaniGiornale @EnricoLetta @pdnetwork Non sarà per il l clima creato dalla pseudosinistra di #letta? - Eric57017912 : RT @Erica43581765: 23/06/2022 ore 14:15 ...il clima sta cambiando... #NAZISMO #NATO #USA #DRAGHI #FASCISMO #DraghiVattene #Dittatura #parti… - Eric57017912 : RT @Erica43581765: SCIE CHIMICHE ...il clima sta cambiando... #NAZISMO #NATO #USA #DRAGHI #FASCISMO #DraghiVattene #Dittatura #partitodemoc… -

Il Sannio Quotidiano

Questodi odio e di disprezzo ci fa capire quanta strada dobbiamo ancora fare insieme per i ... Solidarietà anche da Monia Monni, assessora regionale della Toscana: ' Ti hoe ho pensato '...In sintonia sulla salvaguardia dei centri storici Ilè da luna di miele spinta. Il primo ...e meglio è - sottolinea il sindaco di Bologna - abbiamo un anno davanti e penso che Enriconon ... Clima: Letta, 'non è bandierina, fondamentale per nostro progetto e alleanze' Roma, 30 giu. (Adnkronos) – “La lotta al cambiamento climatico per noi non è un tema secondario, non è una bandierina è un fondamentale discrimine con il quale abbiamo intenzione di costruire il nostr ...Una donna è stata uccisa mercoledì sera a New York, mentre passeggiava tranquillamente in strada spingendo il passeggino: illeso il figlio di 3 mesi ...