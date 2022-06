Claudia Ruggeri bomba seducente | sotto la canotta si vede tutto – FOTO

(Di giovedì 30 giugno 2022), come al solito, manda in estasi i suoi followers congrafie da urlo: la showgirl si è presentata con unaspaziale.non delude mai le aspettative dei suoi followers: la romana pubblica praticamente ogni ora dei contenuti che lasciano a bocca aperta i fans. La showgirl è dotata di una Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

sim_simor : RT @dea_channel: il bacio della divina Miss Claudia Ruggeri ???????????? - sim_simor : RT @BroginiAlessio: #Buonasera con Claudia Ruggeri. ?? #PianetaDonne #31Gennaio - sim_simor : RT @BroginiAlessio: Claudia Ruggeri raccattaci tutti i lapis da terra... ???? #PianetaDonne #2Febbraio - sim_simor : RT @dea_channel: buona serata con le divine Laura Cremaschi e Miss Claudia Ruggeri ?????????????? - sim_simor : RT @dea_channel: la divina Claudia Ruggeri riflessa nello specchio ?????????????? -

Diocesi di Lecce

... in una originale rivisitazione curata interamente nella regia e nelle coreografie daBertuccelli e Tilia. Grandi apprezzamenti soprattutto per i protagonisti: Martina Mulè (Belle), ...Tra i tanti commenti al post non mancano quelli di Sonia Bruganelli, di( Miss) e Laura Cremaschi ( Regina del Web). Nel messaggio condiviso sui social, la Croce ci ha tenuto ... Bellissima, eccentrica e geniale. Claudia Ruggeri e la poesia del vuoto esistenziale Dopo il caos scatenato nei mesi scorsi, tra le minacce e lo scambio di sms, il duo Ruggieri-Ranucci torna a far discutere ...Claudia Ruggeri ha ampliato sempre di più il suo nome negli ultimi anni, tanto è vero che ha saputo essere considerata davvero unica.