Classifica musica italiana giugno 2022 | la top 10 del mese

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 30 giugno 2022) Eros Ramazzotti – ph FerriIn vetta alla sestadedicata allac’è Eros Ramazzotti. Sul podio anche Ligabue ed Elodie MILANO – Anche aci svaghiamo grazie alla top 10 dellatargata L’Opinionista, la sesta del. In vetta questotroviamo il nuovo singolo di Eros Ramazzotti, “Ama”: un auspicio, un imperativo, un invito a vedere il mondo con occhi nuovi in un momento complesso e in un’epoca in cui l’odio e il rancore sono troppo presenti. In seconda posizione si staglia Ligabue con “Non cambierei questa vita con nessun’altra”, che è stata la colonna sonora del suo concerto al Campovolo di inizio. Sul gradino più basso del podio c’è invece Elodie ...