Ciclismo: Tour2022. Trentin positivo al Covid, Hirschi al suo posto

A Copenaghen, alla vigilia della Grande Boucle, un controllo di due ore. COPENAGHEN (DANIMARCA) - Alla vigilia della partenza del Tour de France 2022, il team Bahrain - Victorious è stato oggetto di ...Il trentino, fa sapere l'Uae Team Emirates, è dispiaciuto e asintomatico ROMA - Matteo Trentin non prenderà parte all'edizione 2022 del Tour de France. Il quasi 33enne corridore trentino, che in ... Ciclismo: Tour2022. Nuova perquisizione per il team Bahrain-Victorious A Copenaghen, alla vigilia della Grande Boucle, un controllo di due ore.COPENAGHEN (DANIMARCA) (ITALPRESS) - Alla vigilia della partenza del Tour de France 2022, il team Bahrain-Victorious è ...Ciclismo, l'analisi del percorso del Tour de France 2022: tanta varietà tra salite e cronometro, ecco cosa aspettarsi dalle tre settimane di corsa ...