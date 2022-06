Ciclismo, Giochi del Mediterraneo 2022: Vittoria Guazzini distrugge la concorrenza ed è oro nella cronometro! Sesta Arianna Fidanza (Di giovedì 30 giugno 2022) Vittoria Guazzini era la favorita per la prova a cronometro di questi Giochi del Mediterraneo e non ha tradito le attese! Una prova dominante conclusa in 24’24” per la giovanissima ciclista di Pontedera le permette di mettersi al collo una splendida medaglia d’oro. Non c’è stata alcuna possibilità per le avversarie di impensierire l’azzurra, forte di una qualità nettamente superiore nelle prove contro il tempo. Il podio viene completato dalle due atlete che venivano date come possibili rivali per Guazzini: argento alla slovena Eugenia Bujak e bronzo per la francese Cedrine Kerbaol, entrambe distanti oltre un minuto. Solo Sesta all’arrivo invece la seconda azzurra, Arianna Fidanza, autrice di una prova da 26’15”. Pochi secondi davanti a lei hanno chiuso ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022)era la favorita per la prova a cronometro di questidele non ha tradito le attese! Una prova dominante conclusa in 24’24” per la giovanissima ciclista di Pontedera le permette di mettersi al collo una splendida medaglia d’oro. Non c’è stata alcuna possibilità per le avversarie di impensierire l’azzurra, forte di una qualità nettamente superiore nelle prove contro il tempo. Il podio viene completato dalle due atlete che venivano date come possibili rivali per: argento alla slovena Eugenia Bujak e bronzo per la francese Cedrine Kerbaol, entrambe distanti oltre un minuto. Soloall’arrivo invece la seconda azzurra,, autrice di una prova da 26’15”. Pochi secondi davanti a lei hanno chiuso ...

