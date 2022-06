Ciclismo, Giochi del Mediterraneo 2022: il portoghese Ferreira Reis vince l’oro a cronometro, quinto Coati (Di giovedì 30 giugno 2022) Non c’è il bis per l’Italia nella prova a cronometro di Ciclismo ai Giochi del Mediterraneo 2022. Se al femminile era arrivato il successo di Vittoria Guazzini, al maschile la squadra azzurra non è andata oltre il quinto posto di Luca Coati. La medaglia d’oro è andata al portoghese Rafael Ferreira Reis, che si è imposto con il tempo di 31’28”88. Una prova contro il tempo totalmente dominata dal lusitano, che si è imposto con 49 secondi sul francese Enzo Paleni, che ha vinto la medaglia d’argento. Il bronzo è andato sul collo del serbo Ognjen Ilic, che ha accusato un ritardo di cinquanta secondi dal vincitore. Quarta posizione per il cipriota Andreas Miltiadis (+1.02) e come detto al quinto posto si è ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) Non c’è il bis per l’Italia nella prova adiaidel. Se al femminile era arrivato il successo di Vittoria Guazzini, al maschile la squadra azzurra non è andata oltre ilposto di Luca. La medaglia d’oro è andata alRafael, che si è imposto con il tempo di 31’28”88. Una prova contro il tempo totalmente dominata dal lusitano, che si è imposto con 49 secondi sul francese Enzo Paleni, che ha vinto la medaglia d’argento. Il bronzo è andato sul collo del serbo Ognjen Ilic, che ha accusato un ritardo di cinquanta secondi dal vincitore. Quarta posizione per il cipriota Andreas Miltiadis (+1.02) e come detto alposto si è ...

